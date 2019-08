Kom för snabbt till vägarbete

BALLINGSLÖV

I onsdagens morgontrafik uppmärksammade inte den 25-årige mannen att det var ett vägarbete framför honom förrän det var för sent.

– Vid vägarbetet var det sänkt hastighet från 100 till 70 km/h, men mannen har påbörjat inbromsningen för sent, säger Magnus Vendler på Hässleholmspolisen.

På grund av sin hastighet klarade han inte av att ta kurvorna och svängarna, och i stället körde han in i tillfälliga trafikskyltar som satts upp. Incidenten ska dock inte ha föranlett några personskador.

Mannen misstänks för vårdslöshet i trafik.