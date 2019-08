Skoj på hoj satte punkt för säsongen

Lönsboda Skoj på hoj avslutades på Granada i Lönsboda i torsdags kväll. Ett hundratal personer kom för att äta korv och fika i solskenet.

Syftet med Skoj på Hoj, som arrangeras av OK Gynge, är att inspirera till rörelse och naturupplevelser. Årets runda mätte omkring 4,5 mil och gick både öster och väster om Lönsboda i bitvis ganska kuperad terräng.

”Icke” Svensson, som är general för arrangemanget, hade dukat upp med korv och fika som det bjöds på. Han har också fixat med kartorna. Trimpaketet består av karta med påtryckta kontrollpunkter, 31 stycken. För att få vara med på utlottningen av en cykel och andra priser ska man ha besökt minst 21 av de 31 kontrollerna.

Totalt har det i sommar sålts strax under 200 kartpaket. Av dessa var det cirka 150 som lämnade in och var med på utlottningen av priserna i torsdags kväll, där en av vinnarna kunde inkassera en ny cykel.

– Vi tackar alla deltagare och sponsorerna, säger Martin Larsson, från föreningen. Allt överskott kommer som vanligt att gå till OK Gynge.