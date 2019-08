I Pingstkyrkan Hässleholm har vigsel ägt rum den 17 augusti mellan Matilda Pitik, Hässleholm och Alexander Sallbring, Bjärred.

Bruden är dotter till Margareta och Jon Pitik, Hässleholm och brudgummen är son till Ninon och Robert Sallbring, Bjärred.

Tärnor var brudens systrar Barbara Pitik, Tabita Pitik och kusinen Nicole Miok. Brudnäbbar var Gabriel Miok och Antonia Magda Lascar.

Bruden leddes in av sin far under det att Victoria Gonzalez och Erika Möller sjöng Can’t help falling in love.

Gemensamt sjöngs Så stor är vår Gud och efter bibelläsning av Wenny Sallbring, Emelie Jörnestrand och Nils Olsson sjöng Victoria Gonzalez Had to be you.

Vigselakten förrättades av pastor Andreas Wessman. Vigseltalet inramades av den gemensamma sången Din trofasthet och solosången Better today, framförd av Erika Möller. Som utgångsmusik framfördes Stand by me.

Musiker under akten var Erika Möller, piano, Patrik Gonzalez, gitarr, Andrée Rensfelt, bas och Christopher Sallbring, trummor.

I samband med vigseln tog paret det gemensamma efternamnet Sallbring.

Efter vigseln bjöds det på kaffe och kakor i Pingstkyrkan och därefter fortsatte festligheterna med mat, tal och hyllningar på Hässleholmsgården. Värdar under festen var Pernilla Bergström och Sara Wiklöf.

Fotograf var Daniel Blaj.