Ungdomar ringer falska larmsamtal – och filmar

Skåne På sin hemsida skriver man att det inte bara är olagligt att ringa in falska larm, det höjer även risken att räddningstjärnsten är upptagna med dem när verkliga nödsitutationer inträffar.

Den senaste tiden har polisen uppdagat ett nytt fenomen som går under namnet ”Stuck in the swing”. Fenomenet går ut på att man slår larm till SOS om att ett barn fastnat i en gunga på en lekplats. När räddningstjänsten sedan kommer till platsen filmar man det och lägger upp på sociala medier.

På sin hemsida skriver polisen på lördagskvällen att man under dagen och de senaste dagarna fått in ett antal sådana ärenden med en spridning över hela Skåne.

Bara under lördagen fick polisen in fyra sådana larm. Ett från Trelleborg, två från Malmö och ett från Staffanstorp, totalt rör det sig om ett tiotal fall i veckan. Enligt Aftonbladet är det i första hand på appen Tiktok som videorna sedan sprids.

– Det är en trend som vi märkt av och valt att gå ut med så att föräldrar ska ha en större beredskap om vad som händer, säger Katarina Rusin, pressinformatör vid polisens ledningscentral.

”Polisen ser allvarligt på företeelsen och vill i samverkan med Räddningstjänsten Syd med kraft avråda från beteendet”, skriver på sin hemsida och poängterar att det kan få till följd att det kan leda till att uttryckningar till verkliga nödsituationer kan fördröjas vilket i sin tur kan få allvaliga konsekvenser. Man poängterar också att det är olagligt.

”Polisen och Räddningstjänsten Syd vill uppmana föräldrar och vårdnadshavare att prata med sina barn och ungdomar, att allvaret i att fingera en nödsituation och att falskeligen larma räddningstjänst betonas”.