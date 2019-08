Misstänks ha släpat på får

Knislinge Ett misstänkt fall av djurplågeri misstänks ha inträffat i Knislingetrakten i lördags.

– Folk såg en person asa ett får längs asfalten, säger polisens presstalesperson Robert Loeffel.

Vid 16-tiden på lördagen inträffade ett misstänkt fall av djurplågeri i Knislingetrakten.

Polis kallades då till platsen efter att personer ringt in angående observationer av att en man släpat ett får över asfalten utanför ett hus.

När polisen kom till platsen kontrollerades en adress. Då visade det sig mycket riktigt att ett får stod bundet runt klövarna i ett garage. Fåret fick sedan åka djurambulans från platsen. Det är oklart om och i så fall på vilket sätt varit skadat.

En man i 40-årsåldern misstänks nu för djurplågeri efter släpningen.

– Den misstänkte säger att han fått fåret att ha som husdjur i trädgården, uppger polisens presstalesperson Robert Loeffel.

Den misstänkte mannen ska vidare ha uppgett till polisen att fåret rymt ut genom garagedörren.

Han ska därefter ha sprungit ikapp och fångat in fåret.

Vittnen ska då ha observerat hur mannen släpade fåret i bakbenen, längs med asfalten och tillbaka in i garaget.