Moderlöst våld

En 31-årig kvinna sköts ner på öppen gata under måndagsförmiddagen i ett av Malmös lugnaste, tryggaste kvarter. Ett barn, ännu var omedvetet om att det blivit föräldralöst, satt bredvid modern när hon avled. Tragedin har begripligt nog väckt starka känslor. Vapenvåldet har flyttat in in i ”stadens finrum” Ribersborg.

Polisen arbetade i skrivande stund i enligt hypotesen att dådet kan ha handlat om barnets far, som enligt uppgifter är en känd kriminell. Det kan handla om att komma åt en gängkriminell genom anhöriga. Att gärningsmannen arrogant antar att hen inte kommer att gripas även om hen skjuter någon en förmiddag i fullt dagsljus är ett misslyckade och ett stort problem. Ett flertal observanta vittnen ger hopp att gärningsmännen kanske kan identifieras.

Om tesen med hämnd mot en ”yrkeskriminell” stämmer riskerar förmodligen inte gemene man att råka ut för våld på gatan i större utsträckning än tidigare. Men rädslan är begriplig: dessa skyttar kan missa och träffa någon utomstående. Det finns skolor i närheten av brottsplatsen.

Det är lätt att ropa på åtgärder. Om problemet vore lättlöst hade folk slutat skjuta på varandra både i Malmö och andra städer för längre sedan. Men det är rimligt att ropa på att man använder alla resurser som står till buds för att vända utvecklingen och få bort skjutvapnen från gatan. Det är rimligt att insistera på att makthavare tar detta på allvar och polismyndigheten får ytterligare stöd i kampen för att dessa farliga individer ska hållas borta från allmänheten och inte kan göra fler barn moderlösa.

Stämmer tesen om att det är en hämndaktion handlar det om att en mycket liten grupp grovt kriminella sätter skräck i en hel stad. Så kan vi inte ha det. Detta skottdåd har skett långt ifrån de socialt utsatta områden där man menar att invånarna får leva med våldet. Kanske ger detta äntligen handlingskraft nog att öka resurserna i kampen mot våldet.

Martina Jarminder