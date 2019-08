Norsk sångerska död

Den norska sångerskan och gitarristen Anne Grete Preus, har avlidit efter en längre tids sjungdom. Hon blev 62 år gammal.

Anne Grete Preus var oerhört populär i Norge. Hon var med i bandet i Veslefrikk, som gav ut fyra album och därefter i gruppen Can Can.

På 1980-talet gjorde hon solodebut och slog då igenom till en större publik. Hon har släppt massor av album och tagit emot många utmärkelser genom åren.

Bland några av hennes sånger kan nämnas Mosaikk – 16 biter (1998), Når dagen roper (2004), Jag er en by (1989), Når himmelen faller ner (1998), Hjertets lys (1996) och But for the grace (2013).

Det största framgången fick hon med skivan Millimeter. 1994 belönades hon med Spellemannpriset i tre katogorier för detta album. Spellemanpriset är Norges motsvarighet till Grammis.

Hon är även tagit emot bland annat Tekstforfatterfondets ærespris (2006), Norsk artistforbunds ærespris (2007), Edvard-prisen (2008) och Anders Jahres kulturpris (2018).

Hon har gjort många sidprojekt. Anne Grete Preus gjorde bland annat röstrollen till Ursula i den norska versionen av Den lilla havfruen. Hon har skivit musik till teater, film coh tv-serier och har jobbat tillsammans med Vertavokvartetten. Hon undervisade även i rock under två år.