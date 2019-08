OK Pan-Kristianstad vann som vanligt då den 81:a upplagan av Fyrklubbs gick av stapeln i Lönsboda med Snapphanevallen som tävlingscentrum. Hässleholms OK och Hästveda OK gick upp i grupp C medan OK Torfinn snabbt tog sig tillbaka till D-gruppen.

– Vi vinner nästan alltid, säger Andreas Nilsson i Kristianstadsklubben.