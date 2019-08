Upp mot 28 grader i dag

Väder Sommaren har gjort comeback. Men det gäller att passa på och njuta om man gillar sol.

Lite senare i veckan sjunker temperaturerna igen.

Efter en regnig augusti smällde det till rejält i helgen som bjöd på rena högsommarvärmen.

Varmast i hela landet under söndagen var det i Lund med 28,4 grader.

Och högtrycket håller i sig.

Enligt SMHI blir måndagen en solig dag med temperaturer på mellan 24 och 28 grader beroende på var du bor.

Just nu täcker varm luft hela södra halvan av landet, vilket skapar högsommartemperaturerna.

Även på tisdag blir det varm medan en del regnskurar väntas smyga in under onsdagen.

På torsdag är det regnkläder som gäller. Regn från sydväst rör sig in över landet och kan resultera i åskskurar och regn under stora delar av dagen.