Champagnen kvar på kylning för Strömsborg

herrsjuan Jumbon Tjörnarp fortsätter fina trenden – poäng i sex av de sju senaste matcherna.

Division 7 Nordöstra

Kamp–Osby FF 4–4 (2–1)

Osbys farmarlag låg under i paus i Håkanryd men sedan tröttnade hemmalaget.

– Vi går upp till 3–3 och har chanser att utöka det men i stället får de in fyran. Sedan kvitterar vi i slutminuterna, säger Osbys lagledare Björn Olsson.

Jakob Nilsson, meriterad från förstalaget, har kommit in i Osby FF och lyft laget rejält.

Mål, Osby: Dennis Marthell 2, Anas Hawa, Pontus Hildingsson.

– – – – – – – – – –

Strömsborg–Röke/Vankiva 2–0 (1–0)

Strömsborg slog Röke/Vankiva och har fortfarande inte tappat poäng i år. Hemmalaget ägde boll och vann rättvist. Om Treby hade hållit sin ledning mot Vittsjö (en match med avspark 30 minuter efter Strömsborgs) hade Strömsborg dessutom varit klara för uppflyttning redan under fredagskvällen.

– Vi hade laddat med champagne och stod och väntade en halvtimme efter matchen så det blev lite antiklimax. ”Trevlig helg, grabbar”, säger Strömsborgs tränare Emanuel Pamp.

Mål, Strömsborg: Jesper Fridlund, Eskil Johannesson.

– – – – – – – – – –

Treby–Vittsjö 1–2 (1–0)

Treby ledde mot Vittsjö men i andra halvlek tappade Treby allt och en sen forcering gav inget resultat för Charis Andris manskap.

– Vi är ett orutinerat lag. Vi är överlägsna i första och har fyra solklara målchanser. I andra hamnar vi fel i positionerna och på slutet när de har vänt går vi över till tvåbackslinje, säger Andris.

Långtidsavstängningar på Edris Baba Khan (till februari nästa år) och Asllan Jashari (till 20 september) gör att Treby måste tänka nytt i anfallsspelet och mot Vittsjö debuterade rutinerade Binjam Semere (IFK Hässleholm, Älmhult) efter bara en träning och gjorde mål direkt.

I nästa match debuterar Mahdi Rezai, nyförvärv från Älmhult.

Mål, Treby: Binjam Semere.

Vittsjö: Henrik Edfors, Morteza Salehi.

– – – – – – – – – –

Östanå Bruk–Bjärlöv 3–1 (3–0)

Tvåmålsskytten Kevin Holst var bäst i hemmalaget när Bjärlöv besegrades av Östanå. ”Bruket” har fyra poäng ned till Vittsjö på kvalplats med en match mer spelad.

– Vi gör en bra första halvlek innan tempot går ned lite i andra, vi leder och det är varmt. Vi kunde gjort ett par mål till men det går ju inte att sätta alla chanser, säger Östanås tränare Jörgen Svantesson.

Mål, Östanå: Kevin Holst 2, Ozzie Bertilsson.

– – – – – – – – – –

Division 7 Mellersta

Tjörnarp–Vanneberga FF 1–1 (0–0)

Tjörnarp kvitterade mot Vannebergas farmarlag och lyckades ta ett poäng.

– Det är en välspelad, över lag bra match där det inte saknas chanser åt något håll. De bränner några lägen och det gör vi också, säger Tjörnarps tränare Mikael Lindén.

Mål, Tjörnarp: Linus Lindén.

– – – – – – – – – –

Tjörnarp–Tosteberga/Nymölla 4–1 (1–0)

Pånyttfödda Tjörnarp må vara jumbo men i och med vinsten mot Tosteberga/Nymölla har laget tagit poäng i sex av sina sju senaste matcher med bortamatchen mot serieledande Svensköp som enda undantag. Matchen mot Tosteberga/Nymölla spelades med bara nio spelare per lag.

– Det går tydligen, om man säger till 48 timmar i förväg. Det är nytt för oss och lite ovant kändes det, vi fick möblera om en del, säger Tjörnarps tränare Mikael Lindén.

Mål, Tjörnarp: Henrik Hjalmarsson 2, Adam Maunsbach 2.

– – – – – – – – – –