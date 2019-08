Gerald ”Buddie” Tiller, från rapgruppen Dem Franchize Boyz, har avlidit efter en tids sjukdom i en ålder av 46 år.

Han slog igenom 2006 med hiten Lean wit it, rock wit it, som hamnade på sjunde platsen på Billboardlistan. Förutom Gerad ”Buddie” Tiller bestod gruppen av rapparna Parlae, Pimpin’ och Jizzal Man.

Gruppen har gett ut tre album. 2008 släpptes det sista, Our world, our way.