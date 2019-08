Hade sex spelare kvar efter 20 minuter

herrsexan Sösdalas "supersub" tvåmålsskytt när laget vände 0-2-underläge till seger.

Division 6 Norra

Ballingslöv–IFK Knislinge 2–1 (2–1)

Ballingslöv lyckades med nöd och näppe besegra Knislinge efter en riktig krigarmatch. Ballingslöv började bäst men Knislinge kom in i matchen mer och mer och i andra halvlek tog gästerna helt över.

– I andra kommer vi inte alls upp i standard och de är klart bättre än oss. Men vi visar stort hjärta och krigar, Lucas (Ljungbäck) gör några riktigt fina räddningar och håller oss kvar. Spelarna var helt slut efter matchen, säger Ballingslövs tränare Jonas Osberg.

Mål, Ballingslöv: Jakob Nilsson, Hamed Rahimi.

Knislinge: Rasmus Johansson.

Hästveda–Finja 3–1 (3–0)

Hästveda hade inga större problem med att besegra Finja, trots Malte Nilssons utvisning i andra halvlek.

– Vi spelar riktigt bra i första halvlek och skapar rätt mycket. Det är likadant i inledningen av andra fram tills vi får en utvisad, sedan får vi ändra om lite och Finja får mer boll, säger Fredrik Bredvad-Jensen, tränare för Hästveda.

I veckan möter Hästveda Jägersborg, ett lag med mycket osäker framtid (se nedan).

– Jag fick beskedet under dagen. Vi skall diskutera det i kväll (läs: i går kväll). Men vi måste spela matchen, vi får ha fokus på vårt även om situationen kan bli jäkligt konstig, säger Bredvad-Jensen.

Mål, Hästveda: Hampus Nilsson, Jonathan Brodén, Karim Kange.

Finja: Rasmus Jönsson.

Hörja–Farstorp 5–3 (1–1)

Hörja tog ett älgakliv mot säkrat kontrakt genom att skrälla mot Farstorp. Viktor Fredrikssons fyra mål blev matchvinnande och John Ebbesson stod för några viktiga räddningar.

– Vi följer vår plan och låter Farstorp äga boll utan att ge dem ytor bakom vår backlinje. De skapar lite och John gör några räddningar men vi är farliga i våra omställningar, säger Hörjas tränare Fredrik Branting.

Mål, Hörja: Viktor Fredriksson 4, Roger Cederholm.

Farstorp: Adrian Pop 2, Joel Pettersson.

Lönsboda–Jägersborg Avbruten

Jägersborg kom till Snapphanevallen med åtta spelare. Efter 20 minuter och två skador avbröt domaren Besnik Vilanca farsen eftersom Jägersborg hade för få spelare kvar på planen.

– Jag kan känna att det är lite dålig stil mot oss. Vi har kioskpersonal och skall betala domaren, säger Lönsbodas tränare Mikael Olofsson som också säger att Jägersborg inte gjorde något försök att flytta matchen.

Jägersborgs tränare Mikael Johansson befann sig på jobb i Norge och är uppgiven inför situationen.

– Det är en märklig situation för mig. De håller på och ringer mig hela tiden, vad skall jag kunna göra med spelare i Osby när jag är i Oslo? Detta är mitt 30:e år som tränare och jag har aldrig varit med om något liknande innan, säger han.

Jägersborg har redan lämnat walkover en gång i år och om Skånebolls tävlingsutskott bedömer även den här matchen som walkover kommer Jägersborg att uteslutas och lagets resultat att strykas, något som främst skulle hjälpa Tyringe och Knislinge som har förlorat respektive spelat lika mot JIF. Å andra sidan räknades det inte som wo när Janstorp–Näsby i somras av samma anledning fick avbrytas vid ställningen 23–0. Beslut kommer oavsett inte att tas förrän den 4 september, långt efter Jägersborgs nästa schemalagda match mot Hästveda.

Mål, Lönsboda: Hampus Flink, Timmy Nilsson, Rasmus Nilsson.

Sibbhult–Skånes Fagerhult 1–0 (0–0)

Bottenlaget Fagerhult spelade en halvtimme med en man utvisad men segern satt ändå långt inne för Sibbhult som inte avgjorde förrän med knappa tio minuter kvar.

Mål, Sibbhult: Mikael Hermansson.

Division 6 Nordöstra

Nävlinge–Kiaby 2–0 (1–0)

Nävlinge grep det sista lilla halmstrået för att hänga med i kvalstriden genom att slå Kiaby på hemmaplan.

Mål, Nävlinge: Jesper Nilsson, Joel Jalkling.

Venestad–Vinslöv 2–3 (0–2)

Bekim Rosenbergs två mål blev matchavgörande i en match som Vinslöv länge ledde med 3–0. Två sena reduceringar gav matchen puls men Vinslöv höll undan.

Mål, Vinslöv: Bekim Rosenberg 2, Oliver Paulsson.

Division 6 Mellersta

Stora Harrie–Sösdala 3–4 (2–2)

Supersuben David Alonso byttes in i andra halvlek och blev tvåmålsskytt när Sösdala vände 0–2-underläge till vinst borta mot St Harrie.

– Vi ligger under med 0–2 efter 20 min, sedan byter vi taktik och spelare. Vi har en bred trupp och spelare som kommer in och gör skillnad, såsom David Alonso, säger Sösdalas tränare Dan Sandberg.

Mål, Sösdala: David Alonso 2, Arvid Petersson, Fredrik Borggren.

