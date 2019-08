Mycket skånskt på årets Nordisk Panorama

Malmöfilmaren Ida Persson Lännerbergs dokumentär Lindy the Return of Little Light visas på årets Nordisk Panorama. Pressbild

Finsk hypnos, isländsk videokonst, skånska John Skoogs kortfilmer på Malmö konsthall, utomhusvisningar och två världspremiärer.

På tisdagen släppte den Malmöbaserade dokumentärfilmfestivalen Nordisk Panorama årets program.

Årets Nordisk Panorama pågår 19 till 24 september och börjar med en stor öppningsfest på Moriska Paviljongen i Malmö. Den danska dokumentären Q’s Barbershop är öppningsfilm.

Festivalen har i år sitt center på biograf Panora och på stadsarkivet och förutom visningar av nordiska kort- och dokumentärfilmer så bjuder festivalen också på seminarier och masterclasses.

Två världspremiärer finns på programmet – den danska dokumentären Photographer of War om danska krigsfotografen Jan Grarup och isländska The Vasulka Effect om videokonstpionjärerna Steina och Woody Vasulka.

Det blir också ett antal gratis programpunkter på bland annat Malmö Konsthall, Malmö stadsbibliotek och Far i hatten.

Till exempel kan man se sex kortfilmer av den skånska filmaren John Skoog, aktuell med den prisade dokumentären Säsong, på Konsthallen.

– Jag är glad över att vi lyckats få till så många gratis evenemang och specialvisningar, säger Viktor Jepson, festivalproducent på Nordisk Panorama i ett pressmeddelande.

– Vi vill att alla ska känna sig välkomna, fortsätter han.

Festivalen bjuder också på utomhusvisning av den norska dokumentären Once Aurora och det finns gott om möjlighet att se filmer med skånsk koppling.

Förutom John Skoogs kortfilmer visas också Johannes Stjäne Nilsson filmer i en retrospektiv och Malmöregissören Ida Persson Lännerbergs dokumentär Lindy the return of Little Light tävlar i kategorin Best Nordic New Voice.

Nordisk Panorama avslutas med prisutdelning på Malmö rådhus där vinnare i festivalens fem tävlingskategorier – Best Nordic Documentary, Best Nordic Short, Best New Nordic, Young Nordic och publikpriset – delas ut.

Bland filmerna som tävlar om att utses till bästa nordiska dokumentär finns tre svenska – Rekonstruktion Utöya, Parning och Scheme Birds. Där finns också bland annat finska The Hypnotist och tidigare nämda filmer som Once Aurora, The War Photographer och Q’s Barbershop.