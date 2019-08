Så många har fått körkortslån

Hässleholm/Skåne

Sedan körkortslånet infördes den 1 september förra året har drygt 16 000 ansökningar kommit in till Centrala studiestödsnämnen (CSN). Närmare 11 000 personer har fått lånen beviljade, allra flest i Malmö. Det visar färsk kommunstatistik som CSN har tagit fram åt Nyhetsbyrån Siren.

I Hässleholm har 65 beviljats lån, i Osby 23 samt i Östra Göinge 59.

– Det var ett högt söktryck från början när stödet infördes. Sedan har det planat ut och legat på kring 1 000-1 500 ansökningar i månaden, säger Klas Elfving, pressekreterare på CSN, till Nyhetsbyrån Siren.

– Ligger det kvar på den söknivån som har varit under året, bedömer vi att de pengar som finns anslagna för 2019 kommer att räcka till de som ansöker, fortsätter Klas Elfving.

Körkortslånet, som är på högst 15 000 kronor, finns för den som är arbetslös mellan 18 och 47 år och kan användas för att ta B-körkort. Ansökningarna beviljas av CSN i den ordning som de kommer in till myndigheten och så länge pengarna räcker. Det finns 151 miljoner kronor anslagna för 2019. Hittills, från 1 september 2018 fram till 22 augusti 2019, har cirka 56 miljoner kronor betalats ut.

– Vi har planerat för samma målgrupp även 2020, men det är riksdagen som måste fatta beslut om statsbudgeten och ha med det här stödet även i fortsättningen, för att vi ska kunna hantera det, säger Klas Elfving.