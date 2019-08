Ytterligare en upp för häktning

HÄSSLEHOLM

Sedan juni sitter en man i 30-årsåldern häktad för grovt vapenbrott i trakterna av Västra Torup. Under torsdagen är det dags att väcka åtal, eller begära förlängd undersökningstid.

Under onsdagen kom det dock in en häktningsframställan mot ytterligare en person, i samma ärende. I detta fall rör det sig om en man i 35-årsåldern, hemmahörande i Skurups kommun. Mannen anhölls under tisdagen, och häktningsförhandlingen som hålls under torsdagsmorgonen gäller grovt vapenbrott, misstänkt på sannolika skäl.