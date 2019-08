Sista sommarhelgen

Skåne Veckans värmebölja ser ut att hålla i sig till helgen, även om det lokalt kan förekomma inslag av skurar.

Med start nästa vecka är det dock slut på högsommarvärmen.

Somliga har våndats och andra njutit i den rekordvarma avslutningen på en annars tämligen regnrik och sval sommar. Och värmen håller i sig även till helgen, om än med något lägre temperurer än de som har uppmätts under veckan.

– Ett högtryck som drar in söderifrån natten till fredag ger sol i stora delar av länet. Särskilt under fredag och lördag, då temperaturerna beräknas pendla mellan 20 och 25 grader, berättar Jon Jörpeland, meteorolog hos SMHI.

I norra Skåne kan dock morgontimmarna under helgens första dagar inledas med dis och dimma. Men räds ej, framåt förmiddagen klarnar det upp och solen förväntas skina i större delen av Skåne.

Lokalt kan stundvis skurar förekomma, inte sällan med inslag av åska. Det gäller framförallt i de nordligare delarna av länet.

– Högtrycket ser ut att hålla i sig långt in på lördagen, säger Jon Jörpeland.

Under natten till söndag slår vädret om och under dagen bjuds det på ostadigare väder.

– Det lågtryck som drar in är lokaliserat till de norra Skåne till en början, men under eftermiddagen och kvällen drar det sig in över de södra delarna av länet och kraftiga skurar kan förekomma, förklarar Jon Jörpeland.

Men trots regn håller temperaturen i sig och det bör vara runt 20 grader i hela länet även under söndagen.

Sedan vänder det. Med måndagens intrång tycks de lata dagarna på stranden nå sin ände och sommaren sitt slut.

Under veckan väntas väderleken växla med stundom sol, stundom regn och temperaturerna sjunka kraftigt.

– Vi lämnar den riktiga värmen och det blir istället temperaturer runt 15 grader. Även om det kan upplevas som att det blir mycket kyligare, är det normala temperaturer för månaden. Då har vi trots allt gått in i början av september, säger Jon Jörpeland.