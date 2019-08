Läsarens egen bild

För en tid sedan fick vi in denna bild från Eva Tryggeson. Hon skriver:

”Ibland är vissa lördagar bättre än andra. Förra lördagen var en sådan. Vakna och lyssna på Naturmorgon. Frukost ute, där den smakar bäst. När frukosten är aväten kommer höjdpunkten. Trädgårdssoffan, in under buddlejan, läsa Norra Skåne, känna doften från blommorna och se fjärilarna komma fladdrande en bit över huvudet. En bra start på dagen”!

Ja, vi kan bara hålla med! Det kan inte bli så mycket bättre!