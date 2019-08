Lyckad skräckparodi

Film/recension

FILM

The dead don’t die

Regi: Jim Jarmusch.

Medverkande: Bill Murray, Adam Driver, Tilda Swinton och Steve Buscemi med flera.

Zombies har alltid varit ett kapitel för sig inom skräckfilmen. Det fanns en tid och nu talar vi om 1940- och 50-talen när Hollywood tog zombies på allvar och refererade dem dit de hörde hemma, alltså där voodoo var en realitet. En blandning av svart magi och religion som hade sitt ursprung på Haiti och även letade sig över till Cuba, och som gick ut på att återuppväcka döda.

Har ni möjlighet se filmen I Walk With A Zombie! (1943) signerad Jaques Tourneur som är en av de stilistiskt vackraste zombierullar jag sett, naturligtvis i svartvitt.

Sedan kom George Romero med Nigh Of The Living Dead (1968) och vände blad i zombiernas abc-bok där vi fick lära oss att zombies är kannibaler som livnär sig på omgivningen. Zombiefilmerna stod som spö i backen och många menar med rätta att russinet i kakan blev den populära tv-serien The Walking Dead som går mot sin tionde säsong.

Självfallet är detta tema rena julafton för en kreativ regissör som Jim Jamusch som både har den svarthumoristiska gnistan, kärleken till gammal hederlig b-skräckis från efterkrigstiden men ändå är proffsigt medveten pm att många tar zombieslasher på blodigt allvar.

Nu hade det hela kanske ändå inte blivit en sådan femetta om han inte hade haft den elit av obetalbara karaktärer som stjäl scener från varandra i parti och minut. Bill Murray är lågmält underfundigt rolig som den äldre polisen medan Adam Driver är hans yngre sidekick och ger veteranen fullt understöd i den skruvade dialogen. Att handlingen tilldrar sig i en dåsig liten stad på den amerikanska landsbygden får ses som en hyllning till de gamla b-skräckisarna från efterkrigstiden där det alltid dök upp jättespindlar, växande eller krympande människor plus diverse icke nämnda men heller inte glömda monster.

Eftervärlden har ju noterat att Romeros zombierullar var mycket samhällskritiska och så gäller också Jamusch med råge. Zombies vill gärna återuppliva saker de gillade i levande livet varför de även i nästa tillvaro är fascinerade av sina mobiltelefoner. Man måste vara blind och döv för att inte den piken skall gå hem.

Vi älskar ju även kaffe och Iggy Pop hittar rätt ton i storyn som kaffeälskande zombie. Tilda Swinton tar ut svängarna som zombiedödande begravningentrepenör bokstavligt talat från en annan värld. Jag har inte sett en så lyckad skräckparodi sedan En amerikansk varulv I London och vi måste gå ända till Abbott and Costello meet Frankenstein för att överträffa.