Öppnar för skotsk självständighet

Ledaren för de skotska konservativa, Ruth Davidson, har avgått av ”familjeskäl”, som råkade sammanfalla med att Boris Johnson fick tillstånd av drottning Elizabeth att stänga parlamentet för att göra det lättare att få till stånd en avtalslös Brexit. Få tror att Davidsons beslut handlar om att hon vill umgås mer med sin son och partner. Att hänvisa till familjeskäl gör att partiet slipper tappa ansiktet.

Davidson är en stor förlust för Tories, eftersom hennes ledarskap återetablerat partiet som en maktfaktor i ett Skottland som en gång var politiskt konservativt, men numera lutar åt vänster. Partiet fick sitt bästa valresultat på 25 år under Davidsons ledarskap 2016 och de tretton skotska parlamentsledamöterna gjorde det möjligt för Theresa May att stanna på Downing Street. Att inte ens en konservativ galjonsfigur tolererar Johnsons manöver visar på att planerna på hård Brexit inte bara splittrar landet utan också det politiska landskapet i nationella, snarare än ideologiska grupper.

Davidson ledde unioniströrelsen i Skottland mot seger och att hon fördömer partiets agerande under Johnson skadar unionistsaken lika mycket som det gynnar Nicola Sturgeon och Scottish National partys kampanj för ännu en folkomröstning om självständighet. Davidson varnade när Johnson tillträdde för att hon inte skulle acceptera ett avtalslöst Brexit. Hon höll vad hon lovade.