Visst kan du som medborgare förändra

Ett förslag om att införa gatubibliotek lämnades in till kommunen av en Malmöbo. Det blir nu verklighet som en del i bibliotekens framtida utvecklingsarbete.

”Gatubibliotek” innebär en hylla eller ett skåp där man kan lämna en bok man har läst färdigt och ta en annan med sig hem. Det är ett trevligt, roligt och demokratiskt system. Det är inte minst en stor fördel för den som inte har råd att köpa böcker hela tiden.

Tanken är att gatubiblioteken ska finnas på tågstationer, i parker och i vissa bostadsområden. Tillgång till läsning för alla är alltid en bonus och när det gäller gatubibliotek är de i bästa fall ett fint och roligt inslag i stadsbilden.

Konceptet har stor potential: man skulle till exempel kunna tänka sig bokskåp med fokus på barnböcker i närheten av skolor och dagis, eller trädgårdsböcker i parken.

I det här fallet har en medborgare digitalt kommit med ett förslag via Malmö stads hemsida. Om förslaget sedan får mer än 100 underskrifter går det vidare till den relevanta nämnden som eventuellt gör verklighet av det. Som gatubiblioteksförslaget visar går det att få gehör för dessa medborgarförslag.

Att kunna påverka sin vardag, om än i det lilla, är viktigt för att folk ska känna att de har en röst och att det går att påverka. Det vore välkommet om fler skrev in konstruktiva medborgarinitiativ för att göra sin närmiljö bättre. Alla vet nog inte att den här möjligheten finns.

Martina Jarminder