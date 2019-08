Flera döda i helikopterolycka

utrikes

En helikopter med sex personer i störtade under lördagseftermiddagen i norra Norge. Larmet om olyckan kom in strax efter 17.

– Folk har sett en helikopter störta. Vi har skickat en räddningshelikopter och ambulanshelikopter har skickats från Tromsö, säger räddningsledare Jakob Carlsen till Dagbladet.

Enligt uppgift ska det ha varit sex personer i helikoptern, piloten och fem passagerare.

Räddningshelikoptern ska ha nått fram till olycksplatsen vid 17:50. Därefter kom besked om att fyra av personerna i helikoptern bekräftats omkomna, en saknades och en var skadad. Den skadade fördes till sjukhus i Tromsö.

Klokken 17:50 er et Sea King redningshelikopter og et ambulansehelikopter fra UNN i Tromsø er fremme ved skadestedet. De opplysningene vi har så langt indikerer at det er seks personer i det havarerte helikopteret. Saken blir oppdatert.

— HRS Nord-Norge (@HRSNordNorge) August 31, 2019