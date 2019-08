Ovanligt många ställde ut

Uppemot 500 besökare kom förbi Bjärnums museum under lördagen för att titta på gamla veteranfordon och motorer.

Många nyfikna besökare tog sig till Teknikens dag i Bjärnum under lördagen.

Ingrid Carlström skålar upp mot sin far, Torsten Carlström, när den gamla Ota Monarchen invigs på nytt. ”Han hade uppskattat detta” säger hon. Bredvid henne står Håkan Andréasson, ordförande i Bjärnums museum.Foto: Sofia Åström

BJÄRNUM Årets Teknikens dag bjöd på trevlig stämning och stundtals högtidliga ögonblick när 250 utställare tog sig till Bjärnum under lördagen.

Längs Bjärnums gator puttrar två klarröda veterantraktorer fram. Svenska flaggan vajar fint i den sommarvarma luften när förarna svänger av mot Bjärnums museum.

– Det tar sin lilla tid att komma fram men det går ju, säger Stefan Broman.

Nu har han hjälpt bästa vännen Linus Möller att köra traktorerna till Teknikens dag i Bjärnum, som ägde rum under lördagen.

– Min far har köpt traktorerna och sedan har jag fått ärva dem, berättar Linus Möller, som visat upp sina fordon i Bjärnum vid flera tillfällen.

– Det är kul att vara här. Stämningen är lugn och skön, säger han.

Även besökarna Bo och Ann-Christine Petersson från Älmhult uppskattar den trevliga atmosfären.

– Här är mycket ovanliga grejer tycker jag, som vi aldrig sett tidigare, säger Bo Petersson.

Hustrun Ann-Christine håller med.

– Ja, vi valde mellan att åka till havet eller hit, och just nu känns det som vi valde helt rätt, säger hon och blickar ut över de många motorerna som demonstreras på gården.

Museets ordförande Håkan Andréasson är glad över den stora uppslutningen.

– Det är ovanligt många människor som kommit hit med grejer att visa upp.

Enligt Håkan Andréasson brukar Teknikens dag locka till sig runt 500 personer, något han tror gäller även för årets evenemang.

Då fylls museets gård med bilar, mopeder, traktorer och gamla maskiner.

– Maskinerna ska inte vara nyare än 55-60-tal, förklarar Håkan Andréasson samtidigt som han hjälper kollegan Jonas Lindhé att starta en liten stationär motor. Denna är i sin tur kopplad till en vedklyvare, som nu delar ved i en väldig fart.

– Det går att göra vad som helst med dessa små, bara man är uppfinningsrik, säger han och nickar mot den lilla maskinen, som nu puttrar på för fullt.

Framme vid den lilla scenen står flera mopeder och någon fyrhjuling prydligt uppradade. Hit har Glenn Nilsson från Bjärnum tagit sina nyaste fordon från sin stora samling.

– Jag har 250 mopeder som jag förvarar i en lokal, säger han.

I 22 år har han samlat på de tvåhjuliga fordonen.

– Jag tänker hålla på så länge det finns plats i lokalen!

Norra Skåne har tidigare skrivit om Torsten Carlströms gamla traktor från 1952 – ett välkänt fordon för många i Bjärnum, som nu renoverats.

Dottern Ingrid Carlström finns på plats för att närvara vid traktorns premiärvisning. I handen har hon en flätad korg med stora flaskor bubbel i och på huvudet sitter en ljus stråhatt. En likadan hatt har hon lagt på den ljusblåa traktorns sadel.

– Min far hade alltid en sådan hatt på sig. Många undrade hur den kunde sitta kvar på huvudet när han körde så snabbt, minns hon och dukar upp små glas på den ljusblåa traktorns släp.

Bubbelflaskans kork skjuts upp mot den klarblå himlen och såväl besökare som medlemmar i Bjärnums fornminnesförening höjer sina glas mot skyn.

– Det här är ofattbart, säger Ingrid Carlström och vänder blicken mot sin fars gamla fordon.

– Att få se så många här som kände far, som har sett traktorn och hört ljudet – det är en glädje och något jag väntat på i tolv år.