Den amerikanska skådespelerskan Valerie Harper, har avlidit i en ålder av 80 år.

Hon var född i Suffern i Rockland County, New York. Hon var en framgångsrik balettdansare och körsångare på Broadway under flera år innan karriären styrdes in på film och skådespeleri.

Genombrottet kom med tv-serien Mary Tyler Moore (1970 till 1977), där hon gjorde rollen som Rhoda Morgenstern. Hon belönades med tre Emmy awards for sin prestation.

För spinoffen Rhoda (1970 till 1978) fick hon en fjärde Emmy award samt en Golden globe.

Valerie Harper har gjort många roller som bland annat filmen Don’t go to sleep (1982), Stolen: One husband (1990), tv-serien Missing Persons (1994), Ombytta roller (1995), Melrose place (1998), Sex and the City (1999), The ’70s show (2001), Inte helt perfekt (2003-2004) och röstroller i The Simpsons.

Sedan 2009 kämpade hon med cancer.