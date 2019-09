Länsade konton för äldre kvinnor

HÄSSLEHOLM Under helgen har två kvinnor i 75-80-årsåldern fått sina bankkonton länsade efter att ha blivit uppringda av bedragare. En tredje kvinna som blev uppringd lade på luren.

– Bedragarna hittar hela tiden nya sätt, säger kommunpolisen Veronica Gustafsson.

Det första bedrägeriet inträffade i fredags kväll klockan 20, då en kvinna i 75-årsåldern fick ett telefonsamtal. Uppringaren sade sig vara från Länsförsäkringar och bad kvinnan logga in på sitt konto via bank-id.

I samma stund som hon loggat in tömdes hennes konto på pengar.

Hur stor summa det rör sig om framgår inte av polisanmälan.

Sent på lördagskvällen, klockan 23, var det dags igen och den här gångne var det en 80-årig kvinna i som utsattes.

Uppringaren, som sade sig vara från samma försäkringsbolag, tömde kvinnans och hennes makes konto så snart hon hade följt uppmaningen att logga in.

Ytterligare en kvinna i 75-årsåldern fick ett samtal på lördagskvällen, vid 22.55, men den här gången utgav sig uppringaren för att vara från banktjänsten Swish.

Kvinnan berättade för uppringaren att hon inte använde sig av den tjänsten, och när han framhärdade anade hon oråd och lade på luren utan att ha lämnat ifrån sig några uppgifter.

Veronica Gustafsson säger att polisen arbetat mycket med att försöka förebygga den här typen av brottslighet, hon själv har till exempel varit ute och informerat hos pensionärsorganisationerna om vikten av att aldrig lämna ut några uppgifter via telefon. Men hon konstaterar också att bedragarna hela tiden hittar nya sätt att lura av folk pengar.

– De som råkat ut för det här säger att uppringarna låter så trovärdiga, men det är ingen bank eller försäkringsbolag som skulle ringa och begära bankuppgifter på det här sättet, säger hon.

Blir du ändå uppringd är hennes råd att lägga på luren.