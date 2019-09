65 000 kräver bättre nattågsförbindelser

Köpenhamn Nattåg från Oslo och Stockholm till Köpenhamn och vidare ner till kontinenten – helst utan byten på vägen.

Det önskar 65 000 personer, främst danskar och svenskar, som skrivit under en namninsamling som lämnats över till både den danska transportministern och den svenska infrastrukturministern.

Namninsamlingen har organiserats genom det europeiska nätverket Back on Track, som jobbar för fler nattågsförbindelser över gränserna. På måndagen i förra veckan lämnades underskrifterna över till Danmarks transportminister Benny Engelbrecht (S) av Back on Track och ytterligare nio danska miljö- och klimatorganisationer, så som Rådet for Bæredygtig Trafik och Danmarks Naturfredningsforening.

Namninsamlingen överlämnades därefter till infrastrukturminister Tomas Eneroth (S).

– Men den svenska ministern har varit väldigt dålig på att höra av sig till oss. Självklart är vi besvikna på den minst sagt kalla responsen från den svenska ministern, säger en av de svenska initiativtagarna, Ellie Cijvat, som liksom de övriga är aktiv i Back on Track och Jordens vänner Sverige.

Namninsamlingen har pågått sedan hösten 2018 och har samlat främst svenskar och danskar, men även en del underskrifter från personer i exempelvis Tyskland, Nederländerna och Storbritannien. 42 000 av underskrifterna har redan tidigare lämnats över till Danmarks förra transportminister, men initiativtagarna hoppas att den nya regeringen ska vara mer positivt inställd till nattåg och har därför gjort en ny överlämning.

– Vi utgår ifrån att den nya regeringen är intresserad av att lägga om flygtrafik till tågförbindelser, så att Danmarks koldioxidutsläpp kan reduceras med 70 procent, vilket är målet. Nu är vårt hopp att transportministern ger signaler till DSB om att agera. Vi föreställer oss att ministern kan sätta i gång sina tjänstemän, så som svenskarna gjort, så att man kan se hur projektet snabbast möjligt kan komma i gång, säger Poul Kattler, styrelseledamot i Rådet for Bæredygtig Trafik till TV2 Lorry.

Han syftar på att den svenska regeringen i somras gav Trafikverket i uppdrag att utreda förutsättningarna för att upphandla nattågstrafik med dagliga avgångar till flera europeiska städer. Detta ser Ellie Cijvat positivt på, och hon hoppas att de 65 000 namnunderskrifterna ska skapa ett ytterligare tryck på politikerna.

– Man ska känna vart folket vill att det ska gå. Även om undersökningen pågått relativt länge har vi inte behövt driva den – den har varit så populär att det bara rullat på av sig självt, säger hon till News Øresund.