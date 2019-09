Alla måste känna ansvar

Hur reagerade du personligen? Frågan ställdes av en radioreporter till inrikesminister Mikael Damberg (S) med anledning av mordet på mamman med det lilla barnet i famnen. Jag minns inte exakt vad han svarade, men det var ungefär samma svar som alla normalt funtade skulle ha gett. Fasansfullt. Skrämmande. Bortom all mänsklig förståelse. Ungefär så.

Svaret på frågan var så självklart att frågan aldrig borde ha ställts. För det finns inget särskilt ministersvar på den här typen av frågor. Det finns för övrigt inget socialdemokratiskt, eller liberalt eller sverigedemokratiskt svar heller. Den här typen av händelser gör att alla vardagliga nyanser och skillnader försvinner. Inför den här typen av ondska är vi alla lika.

Eller rättare uttryckt, vi borde vara lika och vi borde vara förenade. Så är det tyvärr inte. Omedelbart efter mordet drogs mer eller mindre politiskt färgade slutsatser. En moderat riksdagsledamot konstaterade till exempel att mordet visade att regeringen har förlorat kontrollen över utvecklingen i vissa områden.

Visst, det finns all anledning att politiskt diskutera brott och straff och behovet av förebyggande insatser. Vi som är politiker kan utan tvekan påverka utvecklingen. På sikt.

Men det blir absurt när den typen av partipolitiska slagväxlingar tar fart omedelbart efter att en kvinna med ett litet barn brutalt skjutits ner.

För det första är det absurt därför att rimligen ingen politiker med gott samvete kan hävda att det finns en enkel lösning. Vi anar alla kopplingar till narkotika, till vapenimport från öst, till en allt mer internationaliserad brottslighet och i förlängningen anar vi kanske kopplingar till kriminalvård, skolresultat och uppväxtvillkor, men ingen har vad jag vet ett självklart vaccin mot den här typen av grymhet.

För det andra visar slagväxlingen att delar av vårt politiska system är dysfunktionellt. I ett fungerande politiskt system måste alla känna ett ansvar för landet och för medborgarna.

Valrörelsen och tävlingen om makten kan inte överskugga allt. Det måste finnas det som är viktigare.

Missförstå mig inte, jag vill inte lägga en våt filt över den politiska debatten. Allt ska diskuteras och självfallet ska oppositionen kritiskt granska vad regeringen eller kommunledningen gör.

Men som sagt, alla har ett ansvar att efter förmåga hjälpa till för att förbättra samhället. Och i vissa frågor är det särskilt viktigt att hjälpas åt för att åstadkomma resultat. Kampen mot den grova brottsligheten är definitivt en sådan fråga.

Politiska slagväxlingar och anklagelser om vem som gjort minst eller mest riskerar leda till att medborgarnas oro späds på. I den här typen av frågor krävs kraftsamling för att visa att samhället i längden trots allt är starkast.

Därför var det ett sundhetstecken att Ulf Kristersson (M) i söndags bjöd in regeringen till ett gemensamt arbete för att bekämpa gängkriminaliteten. Och lika sunt var det positiva svaret från Stefan Löfven. Jag vågar hoppas att initiativet speglar en insikt om att det krävs mer av gemensamt ansvarstagande.

En insikt om att bortom kampen om makten finns något ännu viktigare, nämligen ansvaret för att försvara förtroendet för rättsväsendet och tryggheten.