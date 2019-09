Alla måste samarbeta

Gängkriminaliteten och våldet kräver en bred och förutsättningslös diskussion mellan myndigheter, beslutsfattare och ideella organisationer. En så detaljerad bild som möjligt måste målas av var problemen uppstår. Vad kan polisen göra annorlunda och vilka resurser behöver de för att komma vidare? Hur kan skolorna förhindra att barn ”hoppar av” och fastnar i kriminalitet och hur kan socialtjänsten samverka med andra myndigheter så att samhället inte sviker i de fall där unga kriminellas familjer inte är närvarande? Alla parter måste sträva efter att öka förståelsen för problemet och vara öppna för nya och till och med radikala lösningar.

Det är välkommet att inrikesminister Mikael Damberg bjuder in de andra partierna för samtal kring detta. För att det ska fungera måste alla relevanta parter vara med och diskutera. Centerpartiet och Moderaterna har rätt: Sverigedemokraterna måste bjudas in till diskussionen, av flera skäl. Samtalet måste få handla om samhällsproblemen och inte om att ett av riksdagspartierna utesluts. Socialdemokraterna gör partipolitik av det genom att utesluta SD. Det distraherar från huvuduppgiften och man har helt enkelt inte tid med den typen av tjafs. Samma krav på en konstruktiv diskussion ska självklart ställas på SD som de övriga. De andra sju partierna måste tro tillräckligt på sin egen politik för att förutsätta att de kan hitta motargument om SD är osakliga eller kommer med förslag som inte rimmar med svensk värdegrund om allas lika rättigheter och skyldigheter.

Att ogilla gängkriminalitet är en fråga där för en gångs skull alla från vänster till höger borde kunna mötas. Trots allt är det huvudsakligen invandrade i utanförskapsområden som drabbas av det eskalerande våldet i och med att det bokstavligt talat skett på deras bakgård. Att få gängkriminaliteten under kontroll gynnar alla, utom just de kriminella. En förutsättningslös diskussion mellan myndigheter och beslutsfattare innebär deltagande från SD om slutsatserna ska kunna förankras.