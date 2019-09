Bekämpa resistensen

Regeringen gav under måndagen Folkhälsomyndigheten i uppdrag att anordna en internationell konferens om antibiotikaresistens. Konferensen ska äga rum nästa år och det är bra att Sverige fortsätter ha en hög svansföring när det gäller arbetet med att minska antibiotikaanvändningen. Det hjälper inte att bara Sverige har en relativt sett låg användning av antibiotika då det är ett globalt problem.

Folkhälsomyndigheten driver sedan tidigare kampanjen Skydda antibiotikan, tillsammans med 25 organisationer och myndigheter i Sverige. Tillsammans täcker man in kunskap kring hälso- och sjukvård, mat, djur, jordbruk, hav, miljö och forskning. Att kampanjen heter just Skydda antibiotikan handlar förstås om att antibiotika ska kunna fortsätta fungera för att bota sjukdomar. Det handlar om allt från vanlig lunginflammation till cancersjukdomar. Att helt stoppa resistenta bakterier är troligen inte möjligt, men mycket kan göras för att bromsa problemen.

Först och främst måste den onödiga användningen av antibiotika bort. Många länder har receptfri antibiotika, vilket framstår som vansinne. Säkert finns det en och annan läsare som på utlandssemestern utnyttjat det, men det är egoistiskt och påverkar dessutom i förlängningen hela världen. Att tjata på läkare att skriva ut penicillin borde inte lyckas, men många läkare orkar inte stå emot och skriver ”snällt” ut medicinen. Det är en björntjänst, både mot den enskilde och globalt sett.

Genom sitt arbete inom djurskydd har Sverige kommit långt när det gäller att minska resistensen mot antibiotika. Men i många länder ges antibiotika i förebyggande syfte, vilket är kortsiktigt tänkande.

Frågan kring antibiotikaresistens är minst lika viktig som klimatomställningen, det handlar om mänsklighetens överlevnad på ett mer konkret sätt än översvämningar och nya väderfenomen. Att medicin inte skulle bita på lunginflammation vore en tillbakagång till dödligheten på 1700-talet, det skulle knappt spela någon roll att medicinen inte fungerade på allvarligare sjukdomar.

Det skulle behövas en Greta Thunberg för att sätta fokus på multiresistenta bakterier, men människor klarar kanske bara en allvarlig sak i taget? Det är inte allmänt känt hur angelägen antibiotikafrågan är, och regeringen borde budgetera ytterligare medel för att göra denna kamp mer välkänd. Att ordna en internationell konferens är gott så, men folk i gemen måste förstå allvaret.

Att förebygga infektioner och smitta är viktigt eftersom färre personer då behöver behandlas med antibiotika. Vaccinationsprogram har stor betydelse och där är det oroväckande att grupper som är emot vaccinationer blivit mer högljudda och inte får det mothugg som skulle behövas. Osäkra föräldrar kan påverkas från fel håll och avstå från att vaccinera sina barn, vilket innebär en stor fara för andra barn i närheten.

Hygienen inom sjukvården, djurhållningen och livsmedelsindustrin bidrar också i det viktiga förebyggande arbetet. Men fler länder än Sverige behöver förstå allvaret och sätta in åtgärder för att minska sin användning av antibiotika. Det är inte farligt att äta maten som kommer från länder där antibiotikaanvändningen är hög, men risken är att man måste ta till starkare och starkare kurer vid sjukdomsbehandling av djuren och det i sin tur skapar resistensen. Därför kan det vara extra klokt att välja ekologiska produkter när man köper mat från andra länder.

Den svenske EU-parlamentarikern Fredrick Federley (C) gör ett kraftfullt arbete kring detta, men han behöver fler vapendragare som förstår allvaret, både inom EU och globalt. Det går att jobba med två svåra frågor samtidigt, klimatet och resistensen, så låt oss göra det!