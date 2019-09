Ann Linde ny utrikesminister

Statsminister Stefan Löfven utsedde på tisdagen handelsministern Ann Linde till ny utrikesminister. Och i Bryssel nominerade EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen tidigare arbetsmarknadsminister Ylva Johansson till ny kommissionär för inrikes- och migrationsfrågor.

I dag, tisdag, klockan 14.00 slog riksdagen upp dörrarna igen efter sommaruppehållet. Efter sång och musik så öppnade kungen i sedvanlig ordning riksmötet.

Det blev flera tunga politiska besked när statsminister Stefan Löfven sedan presenterade nya ministrar. Ylva Johansson, (S), som tidigare var arbetsmarknadsminister, ersätts av TCO-ordföranden Eva Nordmark. Nordmark har en lång bakgrund inom Socialdemokraterna. Hon var riksdagsledamot för partiet 1995-1998, och är sedan 2011 ordförande för TCO och hon har tidigare varit förbundsordförande för fackförbundet SKTF.

Utrikesminister Margot Wallström meddelade så sent som i fredags att hon lämnar regeringen och hennes efterträdare blir skånska Ann Linde. Hon är i dag Sveriges utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor sedan 2019. Och Anna Hallberg blir ny handelsminister efter Linde. Hallberg har tidigare varit vice vd på Almi Företagspartner.

Samtidigt i Bryssel stod det klart att svenska Ylva Johansson nomineras till kommissionär för migrations- och inrikesfrågor. Som EU-kommissionär kommer hon bland annat att få ansvaret för EU:s gränsstyrka Frontex. Johansson har även varit skol-, sjukvårds- och äldreomsorgsminister innan hon blev arbetsmarknadsminister. Både Cecilia Malmström (FP) och Anita Gradin (S) hade invandringsfrågor på sitt bord när de satt i EU-kommissionen.

I am very happy to be given the important portfolio of Home Affairs! Thank you for the confidence @vonderleyen! I look forward to hard work and intense cooperation in a gender balanced Commission. #vdLcommission #BalancedEurope

— Ylva Johansson (@YlvaJohansson) September 10, 2019