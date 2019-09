En hård portfölj

Migrationen blir en av de viktigaste frågorna för den europeiska unionen att ta ställning till framöver. Tonen har varit hård och stämningen infekterad under flyktingkrisen 2015. Von der Leyen har för avsikt att ”nollställa” debatten om flyktingpolitiken när arbetet med den nya kommissionen börjar.

Att Sveriges Ylva Johansson föreslås få migration och inrikesfrågor som portfölj är därför ett viktigt uppdrag, men också otacksamt. Det är mycket svårt att vinna. Oavsett vad som händer kan Johansson förvänta sig att vara impopulär och att arbetet går trögt: meningsskillnaderna mellan medlemsländerna är enorma. Tyvärr bör hon överväga att inleda sin ämbetsperiod med att köpa att skottsäker skyddsväst: det finns många våldsbejakande krafter som är mot invandring och Säkerhetspolisen har kartlagt hur extremhögern och nationalismen växer.

Man kan välja att se det som att nomineringen av en svensk kommissionär antyder att von der Leyen söker en human inställning till flyktingar och migranter. Men Socialdemokraterna ligger bakom många av de konkreta uppstramningarna av flyktingpolitiken, som gränskontroller mellan Sverige och Danmark. Sverige har numera en tuff flyktingpolitik även i europeisk kontext. Våra politiska hjärtan har varit stängda rätt så länge, så Johanssons roll i detta är inte given. Hon kommer om hon blir vald oavsett att ha nytta av sin långa erfarenhet av att sitta på otacksamma poster som arbetsmarknads- och integrationsminister. Möjligen bör hon diskutera frågan med Cecilia Wikström som hade migrationsfrågan på sitt bord under den mest turbulenta tiden 2015 och fick erfara hur kontroversiell frågan är på grund av EU-ländernas skillnad i hållning.

Det är intressant att von der Leyen inte verkar ha fått mothugg mot sin jämställda kommission. De europeiska institutionerna är inte precis några föregångare när det gäller jämställdhet. Det vore lika överraskande som välkommet om det ändrades.