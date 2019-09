Fler och fler lyfter behov av höghastighetståg

Trycket ökar på regeringen att ta initiativ när det gäller höghastighetståg. Det ingår i punkt 28 i Januariöverenskommelsen, men kräver förstås att regeringen agerar.

Vänsterledaren Jonas Sjöstedt tog upp frågan i sitt tal i Umeå i helgen och krävde där att bygget ska ske så snabbt som möjligt. Partiet är villigt att finansiera satsningen med lån, men också med höjda skatter på förmögenhet, det sistnämnda knappast särskilt förvånande när det kommer från vänsterpartiet.

Även Miljöpartiet kör en kampanj där trafikpolitiska talespersonen Emma Berginger från Lund åker runt på en ”höghastighetstågsturné” där hon börjar med de planerade stationsorterna längs den nya järnvägen. Hon började i Malmö där hon träffade sina egna partikamrater. Jag hoppas hon även pratar med andra, och inte bara med redan frälsta.

Centerpartiet är också positiva till höghastighetståg, men där har man inte tagit några kliv framåt än så länge. Om man bortser från att partiet var med om att få in punkten i Januariöverenskommelsen, vilket är nog så viktigt.

Det är viktigt att förespråkarna för de nya tågbanorna höjer rösten, det finns trots allt en hel del motstånd. Bland annat ett konstigt argument om att det är för sent att bygga höghastighetsbanor för att kunna rädda klimatet till 2030. Precis som om det kommer en exakt domedag då, vilket knappast kommer att vara fallet. Bättre sent än aldrig!

Katarina Erlingson