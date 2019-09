Regn och åska drabbade Osby

OSBY

När åskovädret slog till över Osby utlöstes automatlarmet i kyrkan. Därefter larmades det om inkommande vatten på Heinz Nilssons Plåtbearbetning på Vintervägen.

– Det kom enorma mängder under kort tid. Men när vi var på Heinz Nilssons så kom larm om en hästräddning, så vi fick ställa grejerna och lämna över vattensugningsarbetet till företagets personal, säger Janne Persson, yttre befäl på Osby räddningstjänst.

Han räknar med att det kan komma fler larm om översvämningar under dagen.

– Det kan bli så när folk kommer hem och går ner i källaren eller ut i garaget och upptäcker att det kommit in vatten där, säger han.