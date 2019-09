Kroppslig integritet

I ett sommartal späckat med fördömanden och kraftfulla uttryck varnade Ulf Kristersson för faran med att politiker ägnar sig åt fördömanden och kraftfulla uttryck istället för konkreta åtgärder mot gängvåldet, vilket är lite ironiskt. Till Moderaternas försvar har de inte makten och kan inte för egen maskin åstadkomma så hemskt mycket just nu.

Kristersson har rätt i att vi inte kan dröja: gängvåldet kan inte bara diskuteras i all oändlighet. Samtidigt ska man inte kasta sig handlöst in i ojämnt fördelade inskränkningar i den personliga friheten.

Förslaget om visitationszoner, som Moderaterna förde fram för första gången redan i somras är rätt obehagligt och konsekvensmässigt ogenomtänkt. Man får i alla fall hoppas att det är ogenomtänkt, eftersom alternativet är att Moderaterna vill se ett samhälle där man kan misstänkliggöras bara för att man råkar bo eller befinna sig på en viss plats. Tanken med visitationszoner är att man ska kunna stoppa och genomsöka vem som helst även utan tydlig brottsmisstanke, inom zonen. Att punkmarkera hela bostadsområden och inkräkta även på vanliga, laglydiga personers integritet lär alienera invånarna där från polisen ytterligare. Att få lov att stoppa och genomsöka vem man vill i en stadsdel eller bostadsområde kan verka till förvillelsen likt rasprofilering, eller profilering av socialt utsatta.

Moderaterna vill också ha mer pengar till övervakningskameror, vilket i alla fall är ett något mer subtilt sätt att bevaka medborgarna på.

För att komma tillrätta med tystnadskulturen kring gängbrottslighet måste polisen bygga broar till de medborgare som är åskådare till våldet och vill få bort det från sin närmiljö, inte trakassera dem med punktmarkering. Moderaterna erbjuder Socialdemokraterna hjälp med att få genom snabba ändringar i enlighet med M-förslagen. Givetvis finns det en risk för att rättssäkerheten äventyras om man stressar igenom radikala förändringar.Martina Jarminder