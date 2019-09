Lantbrukare prisades för rådigt ingripande

Utmärkelsen som pristagarna fick ta emot består av en plakett och en prissumma. Priset delades ut av Per Vallbo och Charlotte Cederlund. foto: Sven persson

revinge De lant- och skogsbrukare som deltog frivilligt i släckningsarbetet av skogsbranden i Hästveda i april belönades med utmärkelsen ”Rådigt ingripande” på Räddningsskolan, MSB, i Revinge i torsdags.

Utmärkelsen delades ut av Brandskyddsföreningen i Skåne och Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad.

Priset delades ut av Per Vallbo från försäkringsbolaget och Charlotte Cederlund, verksamhetsledare och vd vid Brandskyddsföreningen Skåne.

Det var många hjälteinsatser från frivilliga och räddningspersonal, som bidrog till att den omfattande skogsbranden fick en begränsad, om än stor omfattning.

‑ Vi vill visa vår uppskattning för det fantastiska engagemang som frivilliga gav uttryck för när de ställde upp med maskiner, utrustning och arbetsinsatser. deras förmåga att i ett nödläge snabbt ställa om och använda lantbruksutrustning i släckningsarbetet bidrog till att begränsa effekterna av branden, sa Per Vallbo.

Att ta tillvara på frivilliga krafter och använda resurser från skogs- och jordbruk är något som ansesnödvändigt framöver.

‑ Vi ser ett särskilt behov av att stärka brandskyddet när räddningstjänsten lämnar över till markägare, säger Per Vallbo.

Följande prisades:

RogerPålsson Olof Nilsson, Robin Persson, Johan Mårtensson, Ola Persson, Matthias Torstensson, Hendrik Pålsson, Fredrik Torstensson, Johan Svensson, Martin Olsson, Daniel Pålsson, Joakim Lindqist, Filip Karlsson, Peter Svensson, Hampus Axelsson, Jesper Tuvesson, Erik Jönsson, Stefan Nilsson, Anders Nilsson och Björn Stålkvist.