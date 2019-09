Bojkott ställer in fyrnationers

Det blir inga damkronor på isen i Luleå i november, och inga andra heller. Turneringen ställs in på grund av bojkotten. Foto Jonas Ekströmer/TT/Arkiv

ISHOCKEY Damkronornas fyrnationersturnering som skulle spelats i Luleå i november ställs in.

Bakgrunden är den pågående spelarbojkotten.

Förhandlingar pågår mellan spelarfacket SICO, Svenska ishockeyförbundet SDHL, men än så länge har man inte nått fram till någon lösning på den bojkott av damlandslaget som startade för en månad sedan när 43 spelare på grund av de ekonomiska förutsättningarna tackade nej till en landslagssamling.

Och nu leder den pågående konflikten till att fyrnationersturneringen i Luleå, som var inplanerad till i november, ställs in.

Förbundet hade frågat spelarna om de kunde tänka sig att spela turneringen, även om förhandlingarna i nuläget inte är avslutade. Under fredagen meddelade spelarfacket att spelarna inte kunnat bekräfta sitt deltagande.

”Det betyder i sin tur att SIF i dagsläget inte kan garantera att turneringen verkligen kommer att spelas. De deltagande länderna Finland, USA och Kanada måste i god tid planera resor och annat. Därför har SIF idag fattat beslutet att ställa in fyrnationersturneringen i november”, skriver hockeyförbundet i ett pressmeddelande.