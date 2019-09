Sångaren och låtskrivaren Jeff Fenholt, har avlidit i en ålder av 68 år.

Han spelade i olika rockband då han växte upp i Columbus, Ohio. Då han var 14 år spelade hans grupp The Fifth orden, in låten Goin too far, som blev en stor hit. Efter musikstudier vid Ohio state university tog han en högre examen i musik vid The School of bible theology university i San Jacinto, Kalifornien.

Det stora genombrottet kom då han fick rollen som Jesus i Broadwaymusikalen Jesus Christ Superstar. Albumet Jesus Christ Superstar sålde i omkring 12 miljoner album. Därefter har Fenholt släppt flera album.