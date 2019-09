Författaren Anne Rivers Siddons har avlidit i en ålder av 83 år.

Hon var född i Atlanta, Georgia och studerade först arkitektur. 1963 började hon skriva för Atlanta magazine och debutnovellen var Heartbreak hotel (1976) som 1989 blev hamnade på filmduken med titeln Heart of Dixie.

Nästa bok, The House next door (1978), blev till en tv-film och 1994 skrev hon kontrakt med Warner Books och första boken Off season där utgavs 2008.

Novellen Burnt mountain hamnade högt på topplistorna 2011. Bland några av övriga titlar kan nämnas Peachtree road (1988), Homeplace (1987) och The Girls of August (2014).