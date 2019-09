Svårare att luras

1 oktober skärps reglerna för andrahandsuthyrning. Förändringarna är i huvudsak bra. Det finns ingen anledning till att det ska vara lagligt att lura folk på pengar, vilket mer eller mindre är det man gör om man tar ockerhyra. Man riskerar efter 1 oktober också att förlora sitt förstahandskontrakt om man hyr ut utan tillstånd från hyresvärden. Förhoppningsvis sköter hyresvärdarna det snyggt och utnyttjar inte möjligheten att konsekvent neka andrahandsuthyrning i fall då det kan vara relevant och rimligt att tillåta det.

Hyresgästföreningen har invändningar. De menar att det finns en risk att folk går in på Blocket och tittar på vad andra har begärt och sätter hyra efter det och riskerar att göra fel. Om man vill se exempel på ockerhyror går det bra att titta just på Blocket, där vissa utan att skämmas lägger ut lägenheter till fantasisummor, förmodligen i vetskap om att många är desperata och bostadsköerna är långa. Det kan kosta 23 000 kronor för 100 inte särskilt märkvärdiga kvadratmeter. Det finns anledning att misstänka att den som lägger sig orimligt högt gör det medvetet, eftersom det också finns annonser med rimliga hyror.

För att komma till rätta med regelkrånglet vill Hyresgästföreningen ta bort privatuthyrningslagen (som reglerar uthyrning av bostadsrätt och villa) så att samma regler gäller för all uthyrning. Även efter 1 oktober kan man ta hur mycket betalt som helst för en bostadsrätt som hyrs ut i andra hand. Det känns dock inte lika självklart att bestämma vad en privatbostad får kosta i andra hand.

Det är bra att möjligheterna till att få tillbaka ockerhyra också blir betydligt bättre. Man kan efter 1 oktober få tillbaka pengar för kostnader två år tillbaka i tiden. Den som upptäcker att hen blivit lurad får därmed en möjlighet att ställa det tillrätta som inte tidigare funnits.

Förhoppningsvis blir risken för ett förlorat kontrakt och för att bli återbetalningsskyldig avskräckande för den som frestas att utnyttja bostadsbristen.