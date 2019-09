Det finns fortfarande ingen Mozarteffekt

Det känns obegripligt att man använder undervisningsmetoder i den svenska skolan som saknar vetenskaplig grund. Givetvis måste man veta att något fungerar innan man testar det på barn. Trots det används teorier utan bas i vetenskapen i undervisning i Sverige.

Den nederländska forskaren Paul Kirschner har skrivit en bok om mytbildning kring lärande och påpekar att myter just kring barns lärande och vad som är bra undervisning fortsätter att sprida sig långt efter de är motbevisade. Skolan ska lära ut kritiskt tänkande, inte att acceptera utan att ifrågasätta.

Jag kan inte räkna gångerna någon förtjust förklarat för mig att klassisk musik, sådan fin som Mozart skrev, gör barn smartare. Visste jag det? Tyvärr är det inte så. Mozart lärde sig bisarrt tidigt att använda klaverinstrument eftersom han var en sällsynt naturbegåvning och hans far drillade den lille enligt ett stenhårt schema.

Ditt barn blir tyvärr alltså inte automatiskt smartare om hen får höra Eine Kleine Nachtmusik i livmodern. Geni smittar inte.

Hen blir heller inte smartare av att spela schack och är inte duktigare på att multitaska än vad du är, oavsett vad som påståtts i just sådan mytbildning under senare år.

Ditt barn ”blir smart” av att ha goda förutsättningar för att lära sig, ett tryggt och lugnt hem att plugga i, möjlighet till läxhjälp och bra lärare. Det vill säga konventionellt god förutsättningar för inlärning.

Martina Jarminder