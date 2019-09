Den amerikanske musikern och musikproducenten Ric Ocasek, har avlidit i en ålder av 75 år.

Han föddes med namnet Richard Theodore Otcasek i Baltimore, Maryland.

Han är främst känd som sångare och gitarrist i rockgruppen The Cars. De har släppt låtar som Just what i needed, Good times roll, You’re all I’ve got tonight, Drive och Shake it up. De fick år 2018 en plats i Rock and roll Hall of Fame.

Ric Ocasek debuterade som soloartist med albumet Beatitude (1982).

Han producerade åt bland annat Weezer, Bad religion och No doubt.

Han var också känd för sitt äktenskap med den svensk-tjeckiska supermodellen Paulina Porizkova. Efter 28 års äktenskap gick de skilda vägar 2018.

