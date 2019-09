Sångaren och skådespelaren Eddie Money, har avlidit i en ålder av 70 år.

Han var även låtskrivare och producerade många musikaler.

Musikkarrären började som sångare i rockbandet The Rockets och därefter framträdde han som solist. Första albumet hette Eddie Money (1977) med låtar som Two tickets to paradise och Baby hold on.

På albumet Life for the taking (1978) fanns bland annat Gimme some water, Can’t keep a good man down och Maybe I’m a fool. Albumet No control (1982) hade flera hits som exempelvis Shakin, Think I’m in love och Take a little bit.

Han gjorde även karriär som skådespelare, bland annat i komedin The king of Queens och många av hans låtar är soundtracks i framgångsrika serier som The Simpsons, Grand thefs auto och Guitar hero.