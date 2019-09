Fortsatt i guldsits efter Kujovics dubbel

Djurgårdens Emir Kujovic byttes in och gjorde matchens båda mål för Djurgården i 2-0-segern mot Helsingborg. I och med segern behåller Dif sin allsvenska serieledning.Foto: Janerik Henriksson/TT

Länge såg Helsingborg ut att hjälpa Malmö i guldracet.

Sedan bytte Djurgården in Emir Kujovic.

Det bjöds på vassa målchanser åt båda hållen, men Tommi Vaiho i serieledarnas mål snuvade en fri Mamudu Moro på ett ledningsmål genom en fotparad. Och i HIF-målet visade Anders Lindegaard forna stortakter.

När Curtis Edwards sköt på halvvolley från målområdeslinjen fick dansken till en reflexräddning med ena handen – och det var bara en av flera av samma kaliber.

Det mållösa läget höll sig till 73:e minuten.

Då hade Djurgårdsledningen bytt in sommarvärvningen Emir Kujovic. Han behövde bara vara på plan i 55 sekunder för att göra sitt första mål i Djurgårdströjan. Detta efter att ha skallat in ett skevt skott från Mohamed Buya Turay.

– Jag tror att han ska slå ett inlägg, men han skjuter. Men som anfallare måste jag chansa. Det var ett ganska enkelt mål, det svåra är att vara där och tajma nicken rätt, säger Kujovic till Cmore.

Sju minuter senare hittade han ytan mellan målvakt och försvar och kunde enkelt raka in 2-0 på pass från Nicklas Bärkroth.

– Vi snackade om att han skulle göra så. Som anfallare är min uppgift att vara där, säger Kujovic.

Efter målen var det ingen diskussion kring var de tre poängen skulle landa.

Och med segern behåller Djurgården sin serieledning. En poäng före AIK och tre före Malmö.

När Dif tar sig an Sundsvall i nästa omgång blir det dock utan säsongens tremålsskytt Buya Turay som drog på sig sin tredje varning för året.

– Jag hoppas på en startplats, men vi får se, säger Kujovic kring möjligheterna att starta i nästa omgång.

För Helsingborg är det fortsatt fem poäng ner till Falkenberg under kvalstrecket.