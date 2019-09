SMHI varnar för mycket hård vind i Skåne

Regn och blåst väntas under tisdagen. Foto: TT/Arkiv

Skåne Under måndagen gick SMHI ut med en klass 1-varning för starka vindbyar på tisdagen.

SMHI har utfärdat en klass 1-varning för mycket hårda vindbyar i Sydsverige.

– Det gäller främst för morgondagen, då det är mycket hårda vindbyar. Så imorgon kommer det bli blåsigt, säger Marie Staerk, meteorolog på SMHI.

Under tisdagen kan det bli vindbyar från 21 meter per sekund till 25 meter per sekund och det kan även förekomma en del skurar.

– Grenar kan knäckas och för höga fordon kan det också innebära problem, säger Marie Staerk.

Vindbyarna väntas avta mer under tisdagskvällen men under dagen kommer det att vara blåsigt i hela Skåne.

– I och med att det är nordvästlig vind kan man tänka sig att det högre vindhastigheten kommer att registreras i västra Skåne men det finns risk i hela området för 21-23 sekundmeter.

Även under måndagen var det blåsigt väder i Skåne.

– Det är hårda vindbyar, uppemot 19 meter per sekund men gränsen för en klass 1-varning för hårda vindbyar går vid 21 meter per sekund.

Hur ser det ut under resten av veckan?

– Det kommer att vara lite mindre blåsigt men ganska mycket nord- och nordvästliga vindar, så det kommer att bli lite kallare, omkring 10-15 grader. Förra veckan var det betydligt mildare, säger Marie Staerk.

Under onsdagen har det mesta av skurarna och vindarna dragit förbi. Det förblir kyligt men chans till soligare väder.