Skådespelaren Brian Turk har avlidit i cancer i en ålder av 49 år.

Han har spelat i serier som Jurassic Park (1997), Beverly Hills (1995) och American Pie 2 (2001).

Han har under sin karriär hunnit medverka i en mängd filmer och serier, i serien Carnivàle (2003 till 2005) gjorde han rollen som den starke mannen Gabriel på den resande cirkusen.

Bland några av hans övriga filmen kan nämnas Buffy the vampire slayer (1998), Crocodile Dundee in Los Angeles (2001), Big fat liar (2002), Criminal minds (2005) och Two and a half men (2007).