Nöje Den amerikanska sångerskan Taylor Swift är klar för Roskildefestivalen nästa sommar.

I ett pressmeddelande från konsertarrangören meddelas att Taylor Swift kommer att stå på den Orangea scenen den 1 juli.

Spelningen blir stjärnans första någonsin i Danmark.

Hon har bland annat gjort sig känd för låtar som ”Love Story”, ”I Knew You Were Trouble” og ”Shake It Off”.

Nästa sommar firar Roskildefestivalen 50-årsjubileum och är numera norra Europas största musikfestival.