Festival som firar nordisk film

I år firar den Malmöbaserade kort- och dokumentärfilmfestivalen Nordisk Panorama 30 år. I festivalcentret kan den som vill se vinnarfilmerna från alla åren – på vhs och på tjocktv.

– Det blir en väldigt speciell installation där man kan välja vilken film man vill se, Nordisk Panorama Time Machine kallar vi den, berättar festivaldirektören Anita Reher.

Nordisk Panorama 2019

Nordisk Panorama pågår den 19-24 september. Festivalcentret ligger på biograf Panora men festivalen håller också till på bland annat biograf Spegeln, Far i hatten, Malmö konsthall, Malmö stadsbibliotek och Moriskan.

På kvällen 19/9 invigs festivalen på Moriskan med den danska dokumentären Q’s barbershop av regissören Emil Langballe. Sista festivaldagen delas priser ut i ett antal olika kategorier, bland annat till bästa nordiska dokumentär och bästa nordiska kortfilm. Det delas också ut ett publikpris i samarbete med Malmö stad. Till det priset kan publiken rösta på alla de 46 kortfilmer och dokumentärfilmer som tävlar i huvudprogrammet.

Hela programmet till Nordisk Panorama finns på nordiskpanorama.com

Viktor Jepson och Anita Reher om filmer man inte får missa under Nordisk Panorama:

Viktor Jepson: Danska The Reformist är en väldigt viktg film om den kvinnliga imamen Sherin Khankan som i Köpenhamn vill öppna den första moskén i Europa ledd av enbart kvinnliga imamer. Dessutom kommer Sherin till visningenpå Panora på fredag och svarar på frågor och filmens regissör Marie Skovgaard är med på ett event som heter filmarträff och berättar om filmen. Sedan har vi två filmer som det är väldspremiär på. Den ena är danska Photographer of war om den danska krigsfotografen Jan Grarup och hans arbete och den andra är isländska The Vasulka Effect om videokonstnärerna Steina och Woody Vasulka. Sedan har vi också ett fantastiskt kortfilmsprogram där programläggaren fått sätta ihop filmerna så de matchar varandra. Där är det svårt att ta ut en en enda film – det är mer helheten och en speciel stämning.”

Anita Reher: Åh det är så svårt. Alla filmer är viktiga och det har egentligen redan gjorts ett urval till festivalen. Men ett av kortfilmsprogrammen, Awkvard Turtles, handlar till exempel om mänsklig interaktion i vår tid. En av filmer där, The Target, handlar om hur man genom sociala medier kan hamna i en situation där man blir beskylld för saker man inte gjort. Sedan har vi också hela Young Nordic som är ett program för skolungdomar i samarbete med Buff och där kommer regissörerna att vara på plats så de unga får prata med dem som gjort filmerna.”

Nordiska Panorama arrangerades första gången 1990. I början flyttade festivalen runt mellan de fem nordiska länderna. Sedan 2013 är dock Malmö den fasta punkten. Jag träffar festivalproducenten Viktor Jepson och festivaldirektören Anita Reher på kontoret i centrala Malmö som man delar med Barn- och ungdomsfilmfestivalen Buff.

– Det är verkligen en fördel att vara på en och samma plats, förut fick festivalarrangörerna i princip börja på nytt varje år. Nu har vi varit här sedan 2013 och har många vi samarbetat med i flera år, det gör att festivalen kan växa också, säger Viktor Jepson som är inne på sitt andra år som festivalproducent.

– Man bygger också en publik på ett annat sätt om man är på ett ställe, menar Anita Reher som varit direktör för Nordiska Panorama i ett år men engagerad sedan starten.

– Sedan händer det verkligen så mycket i Malmö inom filmområdet, Det är en så kreativ stad och därför är det också spännande att vara här, fortsätter hon.

Årets Nordisk Panorama inleds på torsdag, 19 september, och pågår till och med tisdag 24 september. Samlingspunkt är festivalcentret på biograf Panoras ovanvåning där man bland annat har en pop up-restaurang och så jubileumsinstallationen med vinnarfilmer och tv-apparater. Bara för publiken att välja en film man är nyfiken på och stoppa in i en videobandspelare.

På programmet finns så klart också ett stort antal aktuella kort- och dokumentärfilmer från Nordens alla länder som visas på Panora eller Spegeln. Det arrangeras också master classes, seminarier och filmsamtal och nytt för i år är bland annat att flera program är helt gratis.

– Vi är verkligen stolta över att ha så många gratis programpunkter, säger Viktor Jepson. Vi började lite förra året med en gratis filmvisning i Johanneskyrkan och i år har vi två gratisvisningar på Far i hatten och flera seminarier, samtal och liknande på konsthallen, på stadsbiblioteket och i festivalcentrum som också är gratis. Det är viktigt för oss att tröskeln in till kort- och dokumentärfilmsvärlden är låg. Man ska kunna testa utan att behöva betala en massa.

– Målet är verkligen att det här ska vara en festival för alla. Jag ser ingen mening med ett fantastiskt program om ingen kommer, instämmer Anita Reher.

Sista festivaldagen presenteras traditionsenligt vinnarna i ett antal olika tävlingskategorier – bland annat bästa dokumentärfilm, bästa kortfilm och new nordic voice. Priserna speglar också målsättningen med festivalen – att visa det nya som gjorts de senaste åren i Norden men också att ge en aning om framtiden.

– Nordisk Panorama är ett firande av allt som kommer från de nordiska länderna. Det är viktigt att visa det bästa som gjorts under ett år men det är också talangutveckling och vi har med de nya talangerna, säger Anita Reher. Folk kommer också från hela världen för att se vad som kommer härnäst från Norden och så väljer de till sina festivaler, tv-stationer och distributionsbolag. För många filmare blir det här första steget vidare ut i resten av världen.

– För mig är det ingen tvekan om att grunden till att vi är kvar efter 30 år är att vi är en festival som har stor betydelse, lägger hon bestämt till.

Nordiska Panorama är på samma gång en branschfestival och en festival för alla som är nyfikna på kort- och dokumentärfilmer.

– Här i Malmö finns verkligen ett stort intresse för dokumentärer och kortfilmer, det märker man inte minst på våra samarbetspartners som till exempel Doc Lounge som drar hur mycket folk som helst året om, säger Viktor Jepson. Att vi är en festival för både bransch och allmänhet går ihop på ett väldigt fint sätt här.

– Det vi erbjuder Malmöborna och andra intresserade besökare är inte bara möjlighet att se filmerna, vi bjuder också in regissörerna, berättar Anita Reher. I år har vi mer än 60 regissörer på besök och det här gör vi för att vi vill skapa dialog om alla viktiga ämnen som filmerna vi visar tar upp.

Om man kommer till Nordiska Panorama för allra första gången – vad ska man då satsa på att göra först?

– Jag tycker man ska gå till festivalcentret på Panora och bara se sig omkring och sedan bara välja en film och gå och kolla. Det ska inte vara svårare än så. Eller gå till Far i hatten och se en film gratis, säger Viktor Jepson.

– Utöver att se film är det viktiga med en festival att mötas och vi försöker skapa en mötesplats för kreativa personer och för nyfikna så att man kan bli upplyst om olika ämnen och informerad och också underhållen, säger Anita Reher. Så därför är festivalcentret extra viktigt. I dag kan man se så mycket på sin dator eller telefon men här är känslan att vi går samman och får en gemensam upplevelse. Då sker något och det är viktigt.