TYRINGE/HÄSSLEHOLM

Under natten mot tisdagen stals en låst cykel som stod parkerad på Briljantstigen i Tyringe. Under tisdagen försvann sedan ytterligare en cykel, denna gång från Järnvägsgatan i samma by.

Också under natten mot onsdagen har en cykel stulits, men denna gång från Österåsgatan i Hässleholm.