Hans Ingemansson död

Manusförfattaren och regissören Hans Ingemansson har avlidit i en ålder av 54 år.

Han var född i Älmhult och skrev låtar och spelade piano i kultbandet The Creeps. Gruppen hade hits som Smash och Ooh I like it.

Han la rockkarriären åt sidan för att satsa på humorn. Hans Ingemansson skrev bland annat manus till Solsidan och Bonusfamiljen och tillsammans med Felix Herngren skrev han filmmanus till Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann och uppföljaren Hundraettåringen som smet från notan och försvann.

Några av hans övriga produktioner var tv-serien Ulveson och Herngren (2004) och långfilmen Varannan vecka (2006). Han skrev och regisserade även Felix Herngrens påhittade figurer, som Dan Bäckman, Sasha och Tim Hibbins. Han var även inslagsproducent för 100 höjdare med Filip & Fredrik.

Felix Herngren har skrivit om sorgen efter sin vän och kollega på Instagram: ”Min käre, finaste Hasse. Så mycket hade aldrig blivit roligt om inte du varit med. Don’t go away som du sjöng i det första jag nånsin regisserade, och nu är det enda som ekar i min skalle.