Den kanadensiske författaren Graeme Gibson har avlidit i en ålder av 85 år.

Han var främst känd för Eleven canadian novelists (1973), som består av intervjuer med elva olika kanadensiska författare, däribland hans maka, poeten Margaret Atwood, Austin Clarke, Matt Cohen och Alice Munro.

Bland några av hans övriga böcker kan nämnas Five legs (1969), Gentleman death (1993), The Bedside book of birds (2005) och The Bedside book of beasts (2009).

