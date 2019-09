Fick föreläsning om humlor att lyfta

Osby Under lördagsförmiddagen surrades det om och pysslades med humlor och andra småkryp i Osby bibliotek.

På lördagen stod olika småkryp i centrum på biblioteket i Osby.

Fika var uppdukat, Skaparverkstaden redo för pyssel och delar av personalen adekvat klädda i humleinspirerad färgkod.

Barn i olika åldrar strömmade till och i Skaparverkstaden höll bland annat Asim och Amina Al Zhoury samt Omar Farah till. Med rik kreativitet pysslades diverse småkryp ihop under ledning av konstpedagogen Ulrika Wennberg.

– Jag har gjort en snigel, en mask och en fjäril. Det är roligt, säger Asim Al Zhoury samtidigt som han tillsammans med övriga visar upp sina skapelser.

Klockan 11 blev det dock avbrott i skapandet. Då hade nämligen biologidoktorn Nellie Linander, för dagen utklädd till humla, riggat upp sin utrustning för att föreläsa om just humlor.

Hur humlorna bär sig åt för att flyga var en av många frågor Nellie Linander besvarade under sin föreläsning.

Lördagsförmiddagen i småkrypens tecken arrangerades av Osby bibliotek, Osby kultur och Folkuniversitetet.